Триппьер поссорился с бывшей женой из-за эмодзи на лицах детей
Футболист Ньюкасла Киран Триппьер попал в неприятную ситуацию со своей бывшей женой Шарлоттой.
Женщина утверждает, что защитник нарушил одно из важных правил – выложил фото их общих детей в соцсети, не прикрыв их лицо эмодзи.
Шарлотта на всех фото, которыми она делится с другими людьми, закрывает лицо детей, в то время как Киран решил показать все как есть, когда проводил время с тремя их общими детьми.
Отметим, что Киран и Шарлотта разошлись в сентябре этого года, после того, как футболиста заметили в баре в объятиях другой женщины. Пара официально не объявляла о разводе, но проживает отдельно и больше не использует обручальное кольцо.
Накануне любимая украинского защитника Ильи Забарного нежно поблагодарила мужчину за свидание.
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