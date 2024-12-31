Возлюбленная Забарного нежно поблагодарила мужа за свидания

Ангелина Забарная, жена защитника Борнмута Ильи Забарного, опубликовала пост в социальной сети.

Девушка представила фото с футболистом и подписала:

"Как я люблю наши свидания, спасибо тебе за каждое. Люблю тебя".

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Ангелина и Илья поженились в 2023 году.

Ранее сообщалось, что футболист сборной Украины впервые станет отцом.

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