Заря продала своего нападающего в японский клуб

Шахаб Захеди стал полноценным игроком Ависпы из Фукуоки, где ранее пребывал в аренде.

Нападающий луганской Зари Шахаб Захеди перешел на постоянной основе в команду Ависпа Фукуока, за которую до этого выступал на правах аренды.

О подписании полноценного контракта с 29-летним футболистом клуб высшего японского дивизиона объявил на своем официальном сайте.

По данным Transfermarkt, сумма компенсации за иранского игрока составила 500 тысяч евро.

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Напомним, что Шахаб Захеди выступал за Зарю в 2021 году. В составе украинской команды нападающий провел 39 матчей, в которых отличился 12 голами и пятью результативными передачами.

После полномасштабного российского вторжения в Украину форвард отправился в аренду в венгерскую Академию Пушкаша, а позже в иранский Персеполис.

За Ависпу Фукуока Шахаб Захеди выступал в аренде с марта прошлого года. Всего за японскую команду нападающий сыграл 34 матча во всех турнирах, записав на свой счет 11 забитых мячей и две голевые передачи.

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