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Шахтер закрыл сделку по покупке бразильского форварда - источник

Нападающий Флуминенсе вскоре пройдет медосмотр и подпишет контракт с "горняками".
Сегодня, 14:25
Кауа Элиас / Getty Images
Кауа Элиас / Getty Images

Нападающий Флуминенсе Кауа Элиас в ближайшее время должен пополнить состав донецкого Шахтера.

Как утверждает AS, "горняки" согласовали с бразильским клубом условия перехода 18-летнего футболиста.

По информации источника, Шахтер заплатит за бразильського форварда 17 миллионов евро. Также Флуминенсе сможет рассчитывать на три миллиона евро в качестве различных бонусов и получит 10% суммы от последующей продажи игрока.

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В начале этой недели Элиас должен прибыть в Германию для прохождения медицинского обследования и подписания контракта с "горняками". Трудовой договор бразильца с украинским клубом будет рассчитан до июня 2030 года.

Отмечается, что Шахтер наблюдал за нападающим минимум два года, когда тот еще играл на юношеском уровне в системе бразильского клуба.

За первую команду Флуминенсе Элиас дебютировал в мае 2023 года и провел 47 матчей во всех турнирах, забив восемь голов и отдав две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Шахтер нацелился на хорватского таланта.

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