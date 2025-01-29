Шахтер нацелился на хорватского таланта

Донецкий Шахтер продолжает поиск талантов за рубежом.

Как сообщает хорватский портал Sportske Jutarnij, «горняки» нацелились на подписание Доминика Прпича из Гайдука. Отмечается, что приобрести игрока будет трудно, однако не невозможно, ведь хорватскому клубу нужны деньги с продажи игроков.

Также в услугах Прпича заинтересован немецкий Гамбург, который сейчас идет в лидерах второй немецкой Бундеслиги.

Ранее в хорватских СМИ была информация об интересе к Доминику со стороны Фейеноорда и Реал Сосьедад, однако сейчас эта информация неактуальна

20-летний футболист выступает на позиции центрбека. В текущем сезоне провел 17 матчей, отдав 2 ассиста.

Напомним, ранее сообщалось, что Шахтер интересуется вингером из АПЛ.

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