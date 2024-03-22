Украина - Исландия: история противостояний

Сборные Украины и Исландии встретятся в финальном матче плей-офф отборочного цикла ЧЕ-2024.

Во вторник, 26 марта, состоится финальный поединок плей-офф отбора на чемпионат Европы 2024 года, в котором сборная Украины сыграет против сборной Исландии.

Всего команды провели между собой четыре встречи: две состоялись в рамках отборочного цикла Евро-2000, еще две - в рамках отбора на чемпионат мира-2018.

На счету "желто-синих" одна победа, столько же раз побеждали исландцы, оставшиеся две встречи завершились ничейным результатом.

Вашему вниманию статистика противостояния сборных Украины и Исландии:

05.09.2018 Исландия - Украина 2:0 (Отборочный матч ЧМ-2018)

05.09.2016 Украина – Исландия 1:1 (Отборочный матч ЧМ-2018)

08.09.1999 Исландия – Украина 0:1 (Отборочные матч Евро-2000)

31.03.1999 Украина – Исландия 1:1 (Отборочные матч Евро-2000)

Отметим, что матч отборочного цикла ЧЕ-2024 Украина - Исландия состоится 26 марта в польском Вроцлаве на стадионе Тарчинский Арена Вроцлав. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.