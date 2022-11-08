Сенегал - Нидерланды: где смотреть матч чемпионата мира 21.11.2022

Где смотреть матч первого тура чемпионата мира по футболу Сенегал - Нидерланды. ISPORT рассказывает, кто в прямом эфире покажет матч ЧМ-2022 Сенегал - Нидерланды.

В воскресенье, 20 ноября, стартует чемпионат мира по футболу, который пройдет в Катаре. На второй день соревнования зрителей ожидает интересное противостояние, в котором сыграют сборные Нидерландов и Сенегала.

Поединок состоится в понедельник, 21 ноября, и начнется в 18:00 по киевскому времени. Состоится встреча на стадионе Эль-Тумама, в Дохе.

Сборные Сенегала и Нидерландов играют в одной группе с Катаром и Эквадором. Хоть нидерландская сборная фаворит, но каждый из коллектив постарается достичь успеха на поле.

Где смотреть матч Сенегал - Нидерланды

В Украине футбольный поединок чемпионата мира в прямом эфире будет транслировать видеосервис Megogo. Здесь поединок покажет канал "Megogo Футбол 1". Кроме того, поединок также будет доступен на каналах Суспильне и Суспильне Спорт.

В своей истории сборные Сенегала и Нидерландов никогда не встречались. В рейтинге ФИФА "оранжевые" идут на восьмой позиции, а представитель Африки - 18.

Где состоится матч Сенегал - Нидерланды

Поединок пройдет в столице Катара - Доха на стадионе Эль-Тумама. Арена построена в 2021 году к международному футбольному турниру. Стадион вмещает около 40 тысяч зрителей.

Отметим, что во втором туре группового этапа чемпионата мира сборная Сенегала сыграет с Эквадором, а Нидерланды - с Катаром. Оба матча пройдут 29 ноября.