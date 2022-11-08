iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Сенегал - Нидерланды: где смотреть матч чемпионата мира 21.11.2022

Где смотреть матч первого тура чемпионата мира по футболу Сенегал - Нидерланды. ISPORT рассказывает, кто в прямом эфире покажет матч ЧМ-2022 Сенегал - Нидерланды.
Вчера, 22:35
Узнай где смотреть матч Сенегал - Нидерланды ЧМ-2022
Узнай где смотреть матч Сенегал - Нидерланды ЧМ-2022

В воскресенье, 20 ноября, стартует чемпионат мира по футболу, который пройдет в Катаре. На второй день соревнования зрителей ожидает интересное противостояние, в котором сыграют сборные Нидерландов и Сенегала.

Поединок состоится в понедельник, 21 ноября, и начнется в 18:00 по киевскому времени. Состоится встреча на стадионе Эль-Тумама, в Дохе.

Сборные Сенегала и Нидерландов играют в одной группе с Катаром и Эквадором. Хоть нидерландская сборная фаворит, но каждый из коллектив постарается достичь успеха на поле.

Где смотреть матч Сенегал - Нидерланды

В Украине футбольный поединок чемпионата мира в прямом эфире будет транслировать видеосервис Megogo. Здесь поединок покажет канал "Megogo Футбол 1". Кроме того, поединок также будет доступен на каналах Суспильне и Суспильне Спорт.

В своей истории сборные Сенегала и Нидерландов никогда не встречались. В рейтинге ФИФА "оранжевые" идут на восьмой позиции, а представитель Африки - 18.

Где состоится матч Сенегал - Нидерланды

Поединок пройдет в столице Катара - Доха на стадионе Эль-Тумама. Арена построена в 2021 году к международному футбольному турниру. Стадион вмещает около 40 тысяч зрителей.

Отметим, что во втором туре группового этапа чемпионата мира сборная Сенегала сыграет с Эквадором, а Нидерланды - с Катаром. Оба матча пройдут 29 ноября.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сенегал нидерланды

Статьи по теме

Сенегал - Нидерланды: прогноз на матч чемпионата мира 21.11.2022 Сенегал - Нидерланды: прогноз на матч чемпионата мира 21.11.2022
Сенегал на ЧМ-2022 в Катаре - состав и шансы на победу Сенегал на ЧМ-2022 в Катаре - состав и шансы на победу
Нидерланды на ЧМ-2022 в Катаре - состав и шансы на победу Нидерланды на ЧМ-2022 в Катаре - состав и шансы на победу
Ярмолюк дебютировал в составе Брентфорда Ярмолюк дебютировал в составе Брентфорда
Помочь журналистам

Видео

ТОП-10 моментов игрового дня НБА: аллей-уп на Зайона и невероятная развязка Хит - Портленд
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: аллей-уп на Зайона и невероятная развязка Хит - Портленд

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина из-за поражений Динамо, Шахтера и Днепра-1 опустилась на одну позицию
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров
Рейтинг ATP: Руне ворвался десятку лучших, Крутых - первая ракетка Украины
просмотров

Последние новости

Европа00:19
Ярмолюк дебютировал в составе Брентфорда
Вчера, 23:56
Европа23:56
Милан не смог обыграть аутсайдера чемпионата Италии
Европа23:30
Левандовски удалили в первом тайме матча против Осасуны - вторая красная карточка в карьере поляка
Киберспорт23:08
IEM Rio Major: NaVi вышли в плей-офф, победив BIG
Киберспорт23:06
NaVi: расписание матчей украинского коллектива по CS:GO
Киберспорт23:03
NaVi обыграли BIG, благодаря чему завоевали место в плей-офф IEM Rio Major
ЧМ-202222:35
Сенегал - Нидерланды: где смотреть матч чемпионата мира 21.11.2022
ЧМ-202222:31
EA Sports спрогнозировали победителя ЧМ-2022 - они предсказали победителей трех предыдущих мундиалей
Европа21:58
Спаллетти установил уникальный рекорд Серии А
Европа21:32
Наполи одержал десятую победу подряд в Серии А - на этот раз повержен Эмполи
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK