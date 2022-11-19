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Эвра: Роналду воспользуется шансом показать на ЧМ, что он лучший игрок в мире

Француз надеется на то, что бывший партер по команде выиграет трофей с национальной командной.
Сегодня, 00:31
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images

Экс-защитник Манчестер Юнайтед Патрис Эвра считает, что форвард Криштиану Роналду сможет ярко сыграть на ЧМ-2022.

"Для Роналду сейчас наступил очень тяжелый момент. Многие критикуют его за его поведение, но, в конце концов, все мы люди. Не пытаюсь никого защищать, но иногда, когда тебе больно, ты можешь совершать ошибки.

Думаю, Криштиану воспользуется шансом показать на ЧМ-2022 в Катаре, что он лучший игрок в мире. В последнем матче его освистывали собственные болельщики, так что ему очень больно. Он уже выиграл что-то со своей страной, но, уверен, этот турнир будет для него особенным.

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Он должен думать о команде, у них сильный состав. Думаю, Португалия может удивить некоторых людей. У них сейчас злой Криштиану Роналду. Злой до побед, до голов и потому, что хочет показать, кто лучший игрок в мире.

Надеюсь, это не повлияет на команду. Это может быть его последний чемпионат мира, а учитывая все, что происходит с Манчестер Юнайтед, я уверен, что он не может дождаться начала. В мыслях он уже тренируется и готовится", – сказал Эвра в интервью Manchester Evening News.

В текущем сезоне Роналду провел 16 матчей за английский клуб во всех турнирах, в которых забил три гола и сделал две голевые передачи.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Криштиану Роналду Патрис Эвра

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