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Сантуш: Роналду очень хочет проявить мастерство и сделать Португалию чемпионом мира

Португалец рассчитывает на блестящую игру лидера команды.
Сегодня, 18:20
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш выскзался о форме нападающего Криштиану Роналду.

"Как и все остальные вызванные в сборную игроки, Роналду очень хочет проявить свое мастерство и сделать Португалию чемпионом мира.

Стал ли он голоднее до побед? Посмотрим. Он всегда был голоден, вот почему он оставался на вершине так долго.

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Меня не интересует то, в какой форме он был месяц назад. С тех пор он провел за Манчестер Юнайтед четыре матча", – сказал Сантуш в интервью The Mirror.

В текущем сезоне Роналду провел 16 матчей за английский клуб во всех турнирах, в которых забил три гола и сделал две голевые передачи.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Криштиану Роналду сборная Португалии Фернанду Сантуш

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