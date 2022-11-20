Нападающий не поможет своей команде в играх с Канадой и Марокко.

Форвард Ромелу Лукаку пропустит первые два матча сборной Бельгии на ЧМ-2022 в Катаре. Об этом сообщает Yahoo!Sports

29-летний бельгиец продолжает восстанавливаться после травмы задней поверхности бедра.

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Таким образом, нападающий пропустит матчи со сборными Канады и Марокко. В стане "дьяволов" рассчитывают, что игрок восстановится к игре с Хорватией, которая состоится 1 декабря.

В текущем сезоне на счету Лукаку 1 гол и 1 ассист в 4 матчах Серии А.