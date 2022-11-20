Кто выиграет чемпионат мира 2022

Сегодня, 20 ноября, стартует чемпионат мира 2022 года и уже меньше месяца мы узнаем название команды, которая получит звание лучшей на планете на следующие 3,5 года.

Мундиаль – очень непредсказуемый турнир и далеко не всегда победу в нем одерживает тот, кого все ждут. Как пример, кто вообще ожидал увидеть Хорватию в финале прошедшего чемпионата?

У редакторов ISPORT есть свое мнение на тему того, кто же станет чемпионом мира!

Бразилия

Василий Медвидь

Некоторые решения Тите относительно заявки команды на Мундиаль удивили, но несмотря на это "пентакампеоны" имеют один из сильнейших составов на турнире.

Немного страдают фланги обороны, но в остальных местах это почти идеальная команда, которая способна достигать высот.

Бразильцы сейчас это отличное сочетание голодных к победам, но в то же время уже опытных игроков и нескольких ветеранов, которые собственно знают, как эти победы получать.

Очень часто на турнирах сборных главную роль играет фактор одного игрока. И такой игрок также есть в Бразилии - это конечно же Неймар, который находится сейчас в едва ли не лучшей из возможных форм, а значит сможет потянуть за собой команду, если не получит повреждения, как это произошло на домашнем ЧМ 8 лет назад.

Что касается тренера, то Тите конечно же не тактический гений, но для сборных это и не нужно. Наставник национальной команды прежде всего должен создавать хорошую атмосферу в команде и быть отличным мотиватором, а это судя по всему, у местного специалиста получается хорошо.

Поэтому, слабых мест кроме, как уже было сказано, краев защиты и, в определенной степени, глубины заявки у латиноамериканцев нет, что делает их довольно серьезным претендентом, ведь у других фаворитов тоже есть уязвимости.

Аргентина

Богдан Войченко

"Умрем за Месси". Именно с такими словами будут выходить на поле игроки сборной Аргентины. Они дико заряжены, находятся в оптимальной форме, а самое главное - невероятно сыграны, о чем говорит длительная серия без поражений.

Хоть многие эксперты и ставят Бразилию главным фаворитом ЧМ-2022 ввиду именитого и дорогостоящего состава, однако "небесно-голубых" нельзя скидывать со счетов. В обойме у Скалони есть по несколько качественных игроков на каждую из позиций, при этом, если кто-то вдруг вылетит, найдется другой футболист, который не уступит по навыкам своему визави.

Из кадровых потерь можно отметить лишь непопадание в заявку нападающего Хоакина Корреа и хавбека Джованни Ло Чельсо, которые ввиду травм не смогут помочь своей команде. Однако, как в линии атаки, так и в центре поля, есть кому выйти сыграть без потери в качестве.

Что касается главной звезды сборной Аргентины, Месси как никогда мотивирован. Игрок набрал невероятную форму, схожую на ту, в которой он находился в 2019 году, когда лишь камбэк Ливерпуля остановил блистательного Лео от пятого кубка Лиги чемпионов. 35-летний капитан отдаст всего себя за возможность поднять над головой долгожданный трофей.

Не стоит забывать и про теневого лидера сборной Аргентины, а именно Анхеле Ди Марии. Вингер чудом успел восстановиться до турнира, а в недавнем товарищеском матче с ОАЭ футболист оформил дубль и отдал один ассист, тем самым "размявшись" после травмы.

Трудно сказать, кто или что сможет сейчас остановить Месси и компанию на ЧМ-2022, однако, если аргентинцы будут играть так же, как в Финалиссиме и на Копа Америка-2021, то равных им явно никого не будет, а сам Лео перепишет историю, став навеки лучшим футболистом.

Франция

Алексей Погорелов

Да, выбор, с учетом проклятия действующих чемпионов, выглядит авантюрным. Да, выбор был сделан еще до новости о том, что обладатель Золотого мяча Карим Бензема пропустит турнир. Но даже это не помешает определить причины успеха “Les Bleus”.

Во-первых, в 2018 году Франция победила без форварда мадридского Реала в составе. Оливье Жиру, который принес свои личные выступления в жертву ради командного результата, все еще в ростере.

Во-вторых, фактор тренера. Как бы сильно не критиковали в последнее время Дидье Дешама, и какое бы на него не оказывалось давление новостями о Зинедине Зидане, он – победитель: и как игрок, и как тренер.

Дешам прекрасно знает эту команду, прекрасно знает ее возможности, сильные и слабые стороны. Его контракт с Федерацией завершится после ЧМ-2022 и, с большой долей вероятности, он уйдет, а потому громко хлопнуть дверью, выиграв мундиаль, несмотря ни на что – шикарный способ уйти на своих условиях, условиях победителя.

В-третьих, фактор Килиана Мбаппе. В нынешнем сезоне его не критиковал только ленивый (и ведь было за что). К тому же ему припоминают решающий промах в серии пенальти на ЧЕ-2020 против Швейцарии. Злости у молодого француза накопилось хоть отбавляй.

Поэтому этот турнир – замечательная возможность заткнуть рты всем своим критикам. С учетом травмы Бензема он вновь станет лидером “трехцветных” на поле. И в отсутствие Эрлинга Холанда он может стать лучшим бомбардиром турнира, что добавит ему аргументов в споре за следующий Золотой мяч.

И последний аргумент – фактор расписания. Дания, Тунис, Австралия – первое место группы должно быть за Францией. Далее на пути до финала французы встретятся с Мексикой/Польшей (1/8), Англия (1/4), Бельгия/Германия/Испания/Португалия/Уругвай (1/2) – все достаточно проходимые соперники. А финал – всегда непредсказуемое зрелище.

Англия

Василий Войтюк

Не последняя ли возможность Гарета Саутгейта доказать, что он неплохой главный тренер. На прошлом чемпионате мира его команда имела очень хороший результат, дойдя до полуфинала турнира, когда от нее этого не особо ждали.

Состав национальной сборной Англии с 2018 года не особо изменился. Эти же ребята дошли до финала чемпионата Европы, который не смогли выиграть и вот еще один шанс наконец добыть трофей.

Против того, что чемпионами станут именно англичане, говорят их результаты в последних матчах. "Три льва" просто ужасно провели Лигу наций, вылетев из элитного дивизиона. Но ведь чемпионат мира – особый турнир. Здесь Саутгейт должен настроить свою команду на величайшие свершения.

Более того, в Англии вырисовывается очень хорошая турнирная сетка. Если они выиграют свою группу (а должны это делать), то в 1/8 финала встретятся с Сенегалом или Эквадором. В четвертьфинале соперником может стать побитая травмами Франция, не самая сильная Польша, Мексика, или Дания. Даже в полуфинале среди соперников не должно быть Бразилии или Аргентины, а будут либо бельгийцы, либо испанцы, либо немцы, либо португальцы – все это команды не в лучшем состоянии, с которыми можно бороться и побеждать.

Дания

Дмитрий Данец

Чемпионат мира – особенный турнир, несмотря на то, что всегда существуют фавориты, аутсайдеры. Многие прогнозируют победу действительно сильным сборным, которые подходят к турниру в Катаре в отличной форме, но, а что, если поверить в сказку?

На Евро-2020 сказку нам подарила сборная Дании, которая, несмотря на потерю лидера Кристиана Эриксена, сумела дойти до полуфинала турнира. Вспоминая путь к такой стадии, команда прошла в плей-офф сборные Уэльса с Гаретом Бэйла и Чехию, которая обыграла претендента на победу – сборную Нидерландов. Вылет же в полуфинале от сборной Англии произошел со скандалом, ведь при равной игре в дополнительное время англичане получили спорный пенальти, который и был реализован.

Вспоминая чемпионата мира в 2018 году, Дания также была в одной группе с Францией, вместе с которой вышли из группы. Дальше произошел вылет от вице-чемпионов – сборной Хорватии, которая выиграла в серии пенальти. Чемпионат мира же выиграли французы.

Как мы видим, датчане показывают отличную игру и ей немного не хватает удачи, чтобы сотворить громкую сенсацию. Сейчас же все условия созданы, чтобы удивить, ведь на Ближнем Востоке никогда еще не проводили такие крупные турниры, а значит во многом будет важна адаптация и подготовка.

Что касается шансов на успех, то Дания – темная лошадка, а также команда входит в ТОП-10 главных претендентов на чемпионство. Учитывая сильный состав, тренерское мастерство Каспера Юльманна и фанатскую поддержку, то почему бы не удивить весь мир, ведь даже сейчас нельзя сказать сборную, которая "должна" выиграть желанный трофей.

Португалия

Игорь Мищук

В случае с Португалией стоит говорить, что эта сборная не должна выигрывать чемпионат мира, как Бразилия, Аргентина или Франция (впрочем, последние могут выпасть из этого перечня после череды травм важных игроков, подкосившей команду), а может выиграть, как условные Англия, Испания или Германия на нынешнем турнире. Португальцы, традиционно пребывая в числе главных претендентов на триумф или находясь около них, готовы и могут противостоять и бороться с фаворитами.

Нынешняя португальская команда вызывает некие противоречивые чувства, а расстояние между крайними точками этой неопределенности большое - лузитаны способны, как разочаровать, так и приятно удивить. С одной стороны, Португалия может остановиться уже на групповом этапе, где ей будут противостоять крепкие Уругвай, Южная Корея и Гана. Впрочем, у португальцев будет дополнительная мотивация поквитаться за былые огорчения во встречах с ними на предыдущих мировых форумах, в частности с уругвайцами и корейцами. С другой стороны, у команды есть запас прочности, чтобы пройти долгий путь при определенном стечении обстоятельств и желании, подкрепленном мастерством, чего у португальцев не отнять. Есть шансы покорить историческую вершину и переписать перечень относительно неудачных выступлений на чемпионатах мира.

Португалией руководит опытный тренер Фернанду Сантуш, который приводил сборную к пока что самым значимым достижениям в ее истории - победы на чемпионате Европы-2016 и в Лиге наций-2019. Команда обладает сильными исполнителями в атакующей и средней линиях - Бруну Фернандеш, Бернарду Силва, Жоау Феликс, способными делать результат, также в составе отличные защитники, как Рубен Диаш или Жоау Канселу. Есть надежда, что наконец-то проявит себя на полную в сборной Рафаэль Леау, лучший игрок прошлого сезона Серии А и один из лидеров чемпионского Милана, блистающий на клубном уровне, но пока не забивший ни одного гола за национальную команду.

Безусловно, отдельной темой стоит Криштиану Роналду. На фоне скандального интервью и проблем в клубе это будет, похоже, его последняя возможность показать, на что он способен и принести пользу сборной. Заявления 37-летнего футболиста о завершении карьеры в случае победы на ЧМ-2022 можно расценивать, как стремление к последнему рывку, отдав все силы, и к возможности уйти на пике. А кто, как не он, способен выдать нечто невероятное? Несмотря на скандалы, Роналду имеет шанс поставить точку достойным результатом, который будет отвечать статусу одного из лучших в истории. Близится последнее противостояние двух Великих на уровне сборных, последний поход за главным трофеем, что только добавит мотивации.

Нидерланды

Андрей Безуглый

Букмекеры и большинство болельщиков не очень высоко оценивают шансы сборной Нидерландов выиграть ЧМ-2022. А зря, ведь, если смотреть на склады, оранжевые не очень отстают от фаворитов.

При этом, в отличие от Франции или Англии, у Нидерландов очень сильного и гибкого тренера. Серия Ван Гала в сборной составляет 15 матчей без поражений.

Прагматичность и хитрость главного тренера делает Нидерланды опасным соперником любой команды. Спрогнозировать какую схему и каким составом будут играть Нидерланды в отдельном матче будет сложно, и это их сильная сторона.

Также нельзя забывать и о топ-игроках, вошедших в состав сборной. Ван Гал имеет качественных футболистов в каждом звене: Ван Дейк, Де Врей, Де Йонг, Де Рон, Гакпо, Депай и другие. И стоит обратить внимание на молодежь, Луи с легкостью может совершить новую звезду футбола прямо во время мундиаля.

Подытожим, сборная Нидерландов действительно может выиграть ЧМ-2022, поскольку эта команда может удивлять, имеет гибкого тренера и состав, в котором игрокам есть, что доказывать миру.