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Куртуа чуть не прибил мячом своего партнера по сборной Бельгии во время игры в водное поле

Вратарь не пожалел соотечественника перед стартом чемпионата мира.
Сегодня, 14:52
Тибо Куртуа / Getty Images
Тибо Куртуа / Getty Images

Уже в среду, 23 ноября, сборная Бельгии сыграет против Канады в рамках первого тура группового этапа ЧМ-2022 в Катаре.

Перед стартом турнира "красные дьяволы" решили отдохнуть в бассейне, однако без мяча футболистам сложно расслабиться.

Бельгийцы решили поиграть в водное поло, и в ходе игры голкипер Тибо Куртуа знатно зарядил мяч в лицо своему соотечественнику, что вызвало дикий смех у окружающих, в том числе и у Кевина де Брюйне. Хавбек явно оценил хедшот, выдав бурный смех на камеру.

Ранее сообщалось, что Лукаку пропустит первые два матча сборной Бельгии на ЧМ-2022.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Бельгии Тибо Куртуа

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