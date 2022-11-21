Куртуа чуть не прибил мячом своего партнера по сборной Бельгии во время игры в водное поле

Вратарь не пожалел соотечественника перед стартом чемпионата мира.

Уже в среду, 23 ноября, сборная Бельгии сыграет против Канады в рамках первого тура группового этапа ЧМ-2022 в Катаре.

Перед стартом турнира "красные дьяволы" решили отдохнуть в бассейне, однако без мяча футболистам сложно расслабиться.

Бельгийцы решили поиграть в водное поло, и в ходе игры голкипер Тибо Куртуа знатно зарядил мяч в лицо своему соотечественнику, что вызвало дикий смех у окружающих, в том числе и у Кевина де Брюйне. Хавбек явно оценил хедшот, выдав бурный смех на камеру.

Ранее сообщалось, что Лукаку пропустит первые два матча сборной Бельгии на ЧМ-2022.