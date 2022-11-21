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Мексика - Польша: прогноз на матч чемпионата мира 22.11.2022

Команды встретятся в первом туре чемпионата мира-2022. Узнай, у кого из соперников больше шансов на победу на ISPORT.ua.
Сегодня, 16:18
Мексика - Польша: прогноз на матч
Мексика - Польша: прогноз на матч

Во вторник, 22 ноября, начнется первый тур для команд из групп C и D. В третьем матче дня сойдутся главные претенденты на второе место в группе С, поэтому встреча должна быть очень горячей.

Каждая из команд нуждается в победе, чтобы иметь большие шансы на выход из группы, где Аргентина является единоличным лидером. Матч Мексика – Польша начнется в 18:00 по киевскому времени на стадионе 974 в Дохе.

Мексиканцы начиная с 1994 года всегда выходят из группы, поэтому вряд ли подопечные Херардо Мартино захотят нарушить эту традицию. А вот поляки во главе с Робертом Левандовски желают показать на этом турнире все, что у них есть. 40 лет назад Польша взяла бронзовые медали мундиаля, в этот раз они хотят точно дойти до финала.

Коэффициент и ставки на матч первого тура ЧМ-2022 Мексика – Польша 22 ноября

Сборные Мексики и Польши играют в группе С, где есть очевидный фаворит в лице Аргентины и такой же очевидный аутсайдер - Саудовская Аравия. Но если ни одна из команд не хочет сенсационного вылета, им обязательно нужно побеждать.

По мнению букмекеров, несколько большие шансы у сборной Мексики, хотя это все-таки будет матч равных команд, где нельзя исключать и ничью.

Прогноз букмекеров на матч Мексика – Польша:

Победа Мексики: 2,81

Ничья: 3,11

Победа Польши: 2,96

Букмекеры уверены, что встреча не будет результативной. Если вас интересуют ставки, то коэффициент на то, что команды забьют больше трех мячей, составляет 2,60, а вот ТМ 2,5 равен 1,57. Коэффициент на забитый мексиканцами мяч составляет 1,44, а на польский гол – 1,43. При этом коэффициент на то, что забьют обе составляет 2,06.

Статистика противостояния Мексики и Польши

Команды встречались между собой девять раз, но только один раз матч был не товарищеским. Тем не менее, поляки имеют небольшое преимущество над своими оппонентами.

Мексика – Польша

3  Победы   4

Ничьи 2

13 Голы 10

Последняя встреча состоялась в 2017 году, это был товарищеский матч, который мексиканцы выиграли с минимальным преимуществом. Единственный мяч на свой счет записал Рауль Хименес, до сих пор входящий в состав своей сборной.

Отметим, что во втором туре группового этапа чемпионата мира сборная Мексики сыграет с Аргентиной, а Польша – с Саудовской Аравией. Оба матча состоятся 26 ноября.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Польши сборная Мексики

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