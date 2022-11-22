Немецкий футбольный союз подаст иск против ФИФА из-за запрета OneLove

Немецкий футбольный союз подаст иск против ФИФА в Спортивный арбитражный суд. Немцы намерены оспорить запрет на повязки OneLove во время чемпионата мира в Катаре.

Если иск будет принят, то рассмотрение дела начнется только после завершения мундиаля. Но немцы надеются получить временную правовую защиту, которую CAS должен предоставить в течение 48 часов после получения такой заявки.

Немецкий футбольный союз требует, чтобы Мануэлю Нойеру разрешили выйти на поле с повязкой OneLove уже в следующем матче против сборной Испании. И, разумеется, без риска получить за это желтую карточку.

Интересный момент: если суд удовлетворит требование немцев по предварительным данным, а после основного разбирательства встанет на сторону ФИФА, результаты сборной Германии на мундиале не изменятся. То есть, если немцы возьмут трофей, то ФИФА не сможет его отобрать.