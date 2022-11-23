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Тренер Японии - о победе над Германией: Это исторический момент

Глава азиатской команды доволен своими подопечными.
Сегодня, 21:52
Хадзиме Мориясу / Getty Images
Хадзиме Мориясу / Getty Images

Главный тренер сборной Японии Хадзиме Мориясу высказался о победе над Германией (2:1) в рамках первого тура группового этапа ЧМ-2022.

"Я считаю, что это исторический момент и историческая победа, если не сказать больше. Что касается развития японского футбола, я думаю, что мы набираем обороты, и игроки уезжают за границу.

Мы считаем, что эти лиги способствовали развитию способностей наших японских игроков, поэтому мы очень благодарны и уважаем это. Но независимо от соперника, мы стремимся к победе.

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Многие немцы и многие блестящие игроки и тренеры внесли свой вклад и помогли японскому футболу. Сегодня Япония победила. Тем не менее, Япония хочет продолжать учиться у Германии и всего мира играть. Это наш план на будущее", – сказал Мориясу в интервью BBC.

Напомним, японцы проигрывали по ходу встречи со счетом 0:1, однако главный тренер пошел ва-банк, выпустив вместо крайний защитников нападающих, что дало свои плоды.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Германии сборная Японии

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