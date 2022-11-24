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Роналду высказался победе сборной Португалии над Ганой

Лидер национальной команды доволен игрой своей сборной.
Вчера, 22:22
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images

Форвард и капитан сборной Португалии Криштиану Роналду высказался о победе Португалии над Ганой (3:2) на ЧМ-2022.

"Очень важная победа в первом матче на чемпионате мира, но пока мы еще ничего не выиграли! Это лишь первый шаг!

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Мы остаемся сосредоточенными на достижении наших целей. Вперед, Португалия!" – написал Роналду в соцсетях.

Напомним, португалец отметился с пенальти в ворота Ганы, став главным героем встречи.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Криштиану Роналду сборная Португалии

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