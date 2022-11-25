Катар - первая сборная, вылетевшая с ЧМ-2022

Сборная Катар проиграла свои первые две игры чемпионата мира: в матче-открытии хозяева турнира уступили Эквадору (0:2), после чего они были обыграны Сенегалом (1:3).

Невыразительная и неподготовленная к подобному уровню игры катарская команда стала первой страной-хозяйкой турнира, которая проиграла первые два поединка мундиаля.

Но на этом плохие новости не закончились. После того, как Нидерланды и Эквадор сыграли вничью 1:1, команда под руководством Феликса Санчеса стала первой, кто досрочно покинул турнир.

К тому же, по информации The Athletic, это позволило установить новый антирекорд - ранее ни одна страна-хозяйка чемпионата мира не покидала мундиаль после первых двух матчей.

Помимо прочего, Катар присоединился к Испании (1982) и Южной Африке (2010) в качестве единственных принимающих стран, которые выбыли из турнира на групповой стадии.