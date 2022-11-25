Нидерланды - Эквадор 1:1: обзор матча и результат игры 25.11.2022

При этом лидер представителя Южной Америки получил травму, которая может повлиять на шансы команды выйти в плей-офф.

В пятницу, 25 ноября, в Дохе на Халифа Интернешнел Стэдиум состоялся матч второго тура группового этапа чемпионата мира, в котором сошлись сборные Нидерландов и Эквадора.

Уже на шестой минуте "оранжевым" удалось забить гол. Коди Гакпо получил мяч недалеко от штрафной площади, после чего мощным ударом отправил его в ближний угол ворот Эрнана Галиндеса.

На долгое время этот удар стал единственным для европейцев. Между тем Эквадор перехватил инициативу, раз за разом нанося удары в сторону ворот Нидерландов.

И на старте второй половины главная звезда эквадорцев Эннер Валенсия сумел восстановить паритет, забив свой третий мяч на турнире. Он же стал лучшим бомбардиром мундиаля.

Это немного разбудило подопечных Луи ван Гала, но кроме владения они ничем не запомнились. Зато Эквадор стабильно убегал в контратаки, нанеся за второй тайм в девять раз больше ударов, чем их соперники (1 против 9).

Но на последних минутах поединка произошел эпизод, заставивший всех фанатов Эквадора взяться за голову или сердце - Валенсия получил травму. В итоге форварда Фенербахче вынесли на носилках.

К сожалению, до конца матча ни одна из команд так и не смогла вырвать победа, а потому им пришлось довольствоваться ничьей, которая ознаменовала первый вылет сборной из турнира - Катар прощается с чемпионатом мира.

В последнем туре Нидерланды, занимая первое место, сыграют с катарцами, а Эквадор и Сенегал будут решать, кто из них отправится в плей-офф.

Статистика матча Нидерланды - Эквадор 2-го тура ЧМ-2022

Нидерланды - Эквадор 1:1

Голы: Гакпо, 6 - Валенсия, 49.

Владение мячом: 54% - 46%

Удары: 2 - 14

Удары в створ: 1 - 4

Фолы: 15 - 12

Атаки: 100 - 100

Нидерланды: Нопперт - Тимбер, ван Дейк, Аке - Думфрис, Копмейнерс (де Рон, 80), де Йонг, Блинд - Классен (Бергейс, 69) - Гакпо (Вегхорст, 79), Бергвейн (Депай, 46).

Эквадор: Галиндес - Вернаса, Торрес, Инкапье - Пресиадо, Мендес, Кайседо, Эсутпиньян - Плата (Ибарра, 90), Эстрада (Сармьенто, 74), Валенсия (Родригес, 90).

Предупреждение: Мендес.