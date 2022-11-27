Жест широкой души: Роналду организовал ужин для сборной Португалии за собственный счет

В понедельник, 28 ноября, сборная Португалии проведет поединок с национальной командой Уругвая в рамках второго тура группового этапа чемпионата мира.

В преддверии поединка капитан португальской команды Криштиану Роналду решил улучшить атмосферу в коллективе.

Как сообщает Daily Mail, португальский нападающий воспользовался выходным, чтобы организовать командный ужин за свой счет в отеле Tatel de Doha.

Стоит отметить, что на встречу не пришли Бернарду Силва, Жоау Канселу и Жозе Са, которые решили провести время в кругу близких.

Напомним, в турнирной таблице группы Португалия идет на первом месте, имея три очка. Дальше расположись команды Уругвая и Южной Кореи, у которых по одному баллу, а квартет замыкает сборная Ганы с нулем в активе.

Ранее сообщалось, что грузчики вывезли суперкары Роналду из его дома в Манчестере.