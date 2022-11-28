iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Бразилия - Швейцария: онлайн-трансляция матча

Вашему вниманию онлайн-трансляция поединка между сборными Бразилии и Швейцарии.
Сегодня, 10:50

В понедельник, 28 ноября, продолжится второй тур группового этапа чемпионата мира. В третьем матче соревновательного дня сыграет сборная Бразилии и национальная команда Швейцарии.

В первом туре сборная Бразилии добыла важную победу над Сербией (2:0), преодолев сопротивление соперника. Сборная Швейцарии в игре с Камеруном показала свои способности, выиграв поединок со счетом - 1:0.

Предстоящий поединок сборных Бразилии и Швейцарии дает возможность командам получить путевку в плей-офф и забронировать за собой первое место в квартете.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Бразилия - Швейцария

Трансляция матча ЧМ-2022 между Бразилией и Швейцарией станет доступна в этой новости 28 ноября и начать смотреть ее онлайн можно с 18:00 по Киеву.

Южноамериканская команда в игре с представителем Европы показала свои возможности, сыграв ярко в атаке и отлично в обороне. Национальная команда Швейцарии с минимум ресурсов сумела одолеть африканский коллектив, набрав свои первые очки в квартете.

Онлайн трансляция матча будет проходить на платформе MEGOGO, также это противостояние можно будет посмотреть на каналах Суспильного. В приложении "Дія" также добавили возможность просмотра матчей чемпионата мира 2022 года.

Напомним, что сборные Камеруна и Сербии, которые также в этой группе, свой матч проведут сегодня. Начало встречи в 12:00 по Киеву.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Бразилии сборная Швейцарии

Статьи по теме

Хави мог возглавить одну из самых титулованных сборных мира Хави мог возглавить одну из самых титулованных сборных мира
Неймар оценил свои шансы сыграть на чемпионате мира Неймар оценил свои шансы сыграть на чемпионате мира
Неймар не сыграет против Швейцарии, участие в матче с Камеруном под вопросом Неймар не сыграет против Швейцарии, участие в матче с Камеруном под вопросом
Неймар получил травму в матче с Сербией Неймар получил травму в матче с Сербией
Помочь журналистам

Видео

ТОП-10 моментов игрового дня НБА: пас Джа Моранта возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: пас Джа Моранта возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Чемпионат мира-2022: Противостояние Португалии и Уругвая, шанс Сербии и Камеруна
просмотров
Экс-возлюбленная Икарди порадовала подписчиков новыми обнаженными фото
просмотров
"Я молюсь Богу, чтобы не встретится с ним": Лучший боксер мира пригрозил Месси из-за неуважения к Мексике
просмотров

Последние новости

Бокс14:30
Бриедис сделал прогноз на бой Усик - Фьюри
Футбол14:05
Камерун и Сербия не выявили сильнейшего в голевой феерии
Бокс14:00
Беринчик отправился в Великобританию на титульный бой
ЧМ-202213:35
Ветераны в страхе: Карикатурист высмеял Бельгию после поражения от Марокко
Европа13:34
Месси: Мой сын уходил в слезах со стадиона после матча с Саудовской Аравией
Европа12:56
Лапорта: У Барселоны достаточно конкурентноспособный состав и без новых игроков
НБА12:55
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: пас Джа Моранта возглавил рейтинг
Футбол12:16
Спортдир ПСЖ: Мбаппе, возможно, лучший игрок мира в данный момент
ЧМ-202212:04
Ключевой футболист сборной Камеруна покинул чемпионат мира
ЧМ-202211:52
Камерун - Сербия: онлайн-трансляция матча
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK