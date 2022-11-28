Бразилия - Швейцария: онлайн-трансляция матча

В понедельник, 28 ноября, продолжится второй тур группового этапа чемпионата мира. В третьем матче соревновательного дня сыграет сборная Бразилии и национальная команда Швейцарии.

В первом туре сборная Бразилии добыла важную победу над Сербией (2:0), преодолев сопротивление соперника. Сборная Швейцарии в игре с Камеруном показала свои способности, выиграв поединок со счетом - 1:0.

Предстоящий поединок сборных Бразилии и Швейцарии дает возможность командам получить путевку в плей-офф и забронировать за собой первое место в квартете.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Бразилия - Швейцария

Трансляция матча ЧМ-2022 между Бразилией и Швейцарией станет доступна в этой новости 28 ноября и начать смотреть ее онлайн можно с 18:00 по Киеву.

Южноамериканская команда в игре с представителем Европы показала свои возможности, сыграв ярко в атаке и отлично в обороне. Национальная команда Швейцарии с минимум ресурсов сумела одолеть африканский коллектив, набрав свои первые очки в квартете.

Онлайн трансляция матча будет проходить на платформе MEGOGO, также это противостояние можно будет посмотреть на каналах Суспильного. В приложении "Дія" также добавили возможность просмотра матчей чемпионата мира 2022 года.

Напомним, что сборные Камеруна и Сербии, которые также в этой группе, свой матч проведут сегодня. Начало встречи в 12:00 по Киеву.