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Бразилия - Швейцария 1:0: обзор матча и результат игры 28.11.2022

"Пентакампионы" оформили досрочный выход в плей-офф ЧМ-2022.
Сегодня, 19:58
Бразилия - Швейцария / Getty Images
Бразилия - Швейцария / Getty Images

В понедельник, 28 ноября, в рамках второго тура чемпионата мира сборная Бразилии встречалась с национальной командой Швейцарии.

"Пентакампеоны" вышли на поле без своего лидера Неймара, который был практически избит сербами, покинув поле с огромной гематомой на ноге.

Отсутствие ключевого футболиста сказалось на игре бразильцев. Первый тайм хоть и прошел под доминацией номинальный хозяев, однако голы смогли придти лишь во второй половине встречи.

Единственный мяч в данной встрече забил опорных полузащитник Бразилии Каземиро. Хавбек подарил своим голом выход команды в плей-офф ЧМ-2022.

Статистика матча Бразилия - Швейцария 2-го тура чемпионата мира

Бразилия - Швейцария 1:0     
Гол: Каземиро, 83

Владение мячом: 53% - 47%
Удары (в створ): 9 (5) - 4 (0)
Офсайды: 3-1
Угловые: 8-3

Бразилия: Алиссон - Милитао, Тиаго Силва, Маркиньос, Алекс Сандро (Теллес, 86) - Каземиро, Фред (Бруно Гимараэс, 58), Лукас Пакета (Родриго, 46) - Ришарлисон (Габриэл Жезус, 73), Рафинья (Антони, 73), Винисиус Жуниор.

Швейцария: Зоммер - Видмер (Фрай, 86), Эльведи, Аканджи, Родригес - Джака, Фройлер, Соу (Эбишер, 76) - Варгас (Фернандеш, 59), Ридер (Штеффен, 59), Эмболо (Сеферович, 76).

Предупреждения: Ридер (50), Фред (52).

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