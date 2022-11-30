Эквадор - Сенегал 1:2 видео голов и лучших моментов матча 29.11.2022 ЧМ-2022

Во вторник, 29 ноября, состоялся матч третьего тура группового этапа чемпионата мира-2022, в котором Сенегал обыграл Эквадор со счетом 2:1, что позволило ему вырвать путевку в 1/8 финала турнира.

Под занавес первого тайма Исмаила Сарр реализовал пенальти, выведя сенегальцев вперед. После перерыва Мойзес Кайседо вернул эквадорцев в игру, однако Сенегал практически сразу же вернул себе преимущество усилиями Калиду Кулибали.

Вашему вниманию видео всех голов матча Эквадор - Сенегал в третьем туре ЧМ-2022:

Эквадор - Сенегал 1:2

Голы: Кайседо, 67 - И. Сарр, 44 (пен.), Кулибали, 70

Владение мячом: 61% – 39%

Удары (в створ): 8(4) – 15(6)

Угловые: 3 – 6

Эквадор: Галиндес - Анхело Пресиадо (Поросо, 85), Торрес, Инкапье, Эступиньян - Франко (Сифуэнтес, 46), Груесо (Сармиенто, 46), Кайседо - Плата, Эстрада (Реаско, 64), Валенсия.

Сенегал: Э. Менди - Сабали, Кулибали, Якобс, Диалло - Сисс (Н. Менди, 75), П. Гуе - И. Ндиае (Б. Дьенг 75), И. Гуе, И. Сарр - Диа (Сиссе, 90 +5).

Предупреждение: И. Гуе.