iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Эквадор - Сенегал 1:2 видео голов и лучших моментов матча 29.11.2022 ЧМ-2022

Представляем вашему вниманию видео голов и ярчайших эпизодов минувшего поединка мундиаля.
Сегодня, 00:06
Эквадор - Сенегал / Getty Images
Эквадор - Сенегал / Getty Images

Во вторник, 29 ноября, состоялся матч третьего тура группового этапа чемпионата мира-2022, в котором Сенегал обыграл Эквадор со счетом 2:1, что позволило ему вырвать путевку в 1/8 финала турнира.

Под занавес первого тайма Исмаила Сарр реализовал пенальти, выведя сенегальцев вперед. После перерыва Мойзес Кайседо вернул эквадорцев в игру, однако Сенегал практически сразу же вернул себе преимущество усилиями Калиду Кулибали.

Вашему вниманию видео всех голов матча Эквадор - Сенегал в третьем туре ЧМ-2022:

Эквадор - Сенегал 1:2
Голы: Кайседо, 67 - И. Сарр, 44 (пен.), Кулибали, 70

Владение мячом: 61% – 39%
Удары (в створ): 8(4) – 15(6)
Угловые: 3 – 6

Эквадор: Галиндес - Анхело Пресиадо (Поросо, 85), Торрес, Инкапье, Эступиньян - Франко (Сифуэнтес, 46), Груесо (Сармиенто, 46), Кайседо - Плата, Эстрада (Реаско, 64), Валенсия.

Сенегал: Э. Менди - Сабали, Кулибали, Якобс, Диалло - Сисс (Н. Менди, 75), П. Гуе - И. Ндиае (Б. Дьенг 75), И. Гуе, И. Сарр - Диа (Сиссе, 90 +5).

Предупреждение: И. Гуе.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сенегал эквадор Чемпионат мира 2022 сборная Сенегала сборная Эквадора

Статьи по теме

Уэльс - Англия 0:3 видео голов и лучших моментов матча ЧМ-2022 Уэльс - Англия 0:3 видео голов и лучших моментов матча ЧМ-2022
Иран - США 0:1 видео гола и лучших моментов матча ЧМ-2022 Иран - США 0:1 видео гола и лучших моментов матча ЧМ-2022
Чемпионат мира-2022: Нидерланды, Сенегал, Англия и США вышли в плей-офф Чемпионат мира-2022: Нидерланды, Сенегал, Англия и США вышли в плей-офф
Нидерланды - Катар 2:0 видео голов и лучших моментов матча ЧМ-2022 Нидерланды - Катар 2:0 видео голов и лучших моментов матча ЧМ-2022
Помочь журналистам

Видео

Португалия - Уругвай 2:0 Видео голов и лучших моментов матча ЧМ-2022
Португалия - Уругвай 2:0 Видео голов и лучших моментов матча ЧМ-2022

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон-2022/23: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Чемпионат мира-2022: Нидерланды, Сенегал, Англия и США вышли в плей-офф
просмотров
"Я молюсь Богу, чтобы не встретится с ним": Лучший боксер мира пригрозил Месси из-за неуважения к Мексике
просмотров

Последние новости

ЧМ-202201:01
Уэльс - Англия 0:3 видео голов и лучших моментов матча ЧМ-2022
ЧМ-202200:48
Иран - США 0:1 видео гола и лучших моментов матча ЧМ-2022
Европа00:32
Экс-защитник Арсенала, Ливерпуля и Манчестер Сити возглавил Уиган
ЧМ-202200:09
Чемпионат мира-2022: Нидерланды, Сенегал, Англия и США вышли в плей-офф
ЧМ-202200:06
Эквадор - Сенегал 1:2 видео голов и лучших моментов матча ЧМ-2022
Вчера, 23:54
ЧМ-202223:54
Нидерланды - Катар 2:0 видео голов и лучших моментов матча ЧМ-2022
Бокс23:43
"Выбьем д*рьмо друг из друга": Фьюри и Чисора встретились перед чемпионским боем
ЧМ-202223:27
Лучшие бомбардиры ЧМ-2022: Рэшфорд - один из лидеров зачета
Формула 123:20
Бинотто покинет должность руководителя Феррари в конце 2022 года
ЧМ-202223:08
Плей-офф ЧМ-2022: все пары 1/8 финала
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK