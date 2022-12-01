iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Лукаку стал лидером ЧМ по упущенным голевым моментам

И это всего лишь за один тайм.
Сегодня, 20:03
Ромелу Лукаку / Getty Images
Ромелу Лукаку / Getty Images

Форвард сборной Бельгии Ромелу Лукаку стал лидером в достаточно печальной статистике – первое место среди всех игроков на ЧМ-2022 по упущенным моментам. Для этого нападающему потребовался всего один тайм против Хорватии.

Попустив из-за травм два первых матча бельгийцев, Ромелу вышел против сборной Хорватии на 46 минуте. В течение тайма нападавший имел четыре возможности открыть счет, но не воспользовался ни одной. На втором месте по этому показателю - Килиан Мбаппе, у которого три нереализованных момента, но французу для этого понадобились три матча. Также три упущенных момента имеет Роберт Левандовски.

Еще интересный статистический факт. В этом матче Лукаку набрав 1,67 xG, когда вся сборная Хорватии имела всего 0,70 xG. Единственным, куда в этот вечер попав Лукаку, стало стекло на скамье запасных, которое белгиец эмоционально разбил рукой.

Из-за ошибок своего нападающего и слабой игры в целом Бельгия не смогла получить достаточно очков в группе и покинула турнир.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Бельгии Ромелу Лукаку

Статьи по теме

Роберто Мартинес решил покинуть пост тренера сборной Бельгии после вылета из ЧМ-2022 Роберто Мартинес решил покинуть пост тренера сборной Бельгии после вылета из ЧМ-2022
Хорватия - Бельгия 0:0 Видео голов и лучших моментов матча ЧМ-2022 Хорватия - Бельгия 0:0 Видео голов и лучших моментов матча ЧМ-2022
Бельгия вылетела из ЧМ-2022, не сумев обыграть Хорватию Бельгия вылетела из ЧМ-2022, не сумев обыграть Хорватию
Хорватия - Бельгия: онлайн-трансляция принципиального матча Хорватия - Бельгия: онлайн-трансляция принципиального матча
Помочь журналистам

Видео

ТОП-10 моментов игрового дня НБА: полет Зайона и путбэк от Шарпа
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: полет Зайона и путбэк от Шарпа

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон-2022/23: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Чемпионат мира-2022: Марокко и Хорватия вышли в 1/8 финала, Бельгия летит домой
просмотров
ЧМ-2022 в Катаре: турнирные таблицы групп
просмотров

Последние новости

Бокс21:40
Арум: Не вижу причин, из-за которых бой Усика и Фьюри нельзя провести быстро
Европа21:09
Райс намекнул, что покинет Вест Хэм в конце текущего сезона
Европа21:08
УЕФА расследует в отношении Ювентуса возможные нарушения правил ФФП и лицензирования клуба
ЧМ-202220:47
Роберто Мартинес решил покинуть пост тренера сборной Бельгии после вылета из ЧМ-2022
ЧМ-202220:34
Хорватия - Бельгия 0:0 Видео голов и лучших моментов матча ЧМ-2022
ЧМ-202220:21
Суарес: Я не стану извиняться за игру рукой в матче с Ганой в 2010 году
ЧМ-202220:19
Канада - Марокко 1:2 Видео голов и лучших моментов матча ЧМ-2022
Бокс20:13
Фьюри - Чисора: прогноз на бой 03.12.2022
ЧМ-202220:03
Лукаку стал лидером ЧМ по упущенным голевым моментам
Украина19:52
Представитель сборной Украины обвиняется в уклонении от уплаты 18 миллионов гривен налогов
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK