Лукаку стал лидером ЧМ по упущенным голевым моментам

И это всего лишь за один тайм.

Форвард сборной Бельгии Ромелу Лукаку стал лидером в достаточно печальной статистике – первое место среди всех игроков на ЧМ-2022 по упущенным моментам. Для этого нападающему потребовался всего один тайм против Хорватии.

Попустив из-за травм два первых матча бельгийцев, Ромелу вышел против сборной Хорватии на 46 минуте. В течение тайма нападавший имел четыре возможности открыть счет, но не воспользовался ни одной. На втором месте по этому показателю - Килиан Мбаппе, у которого три нереализованных момента, но французу для этого понадобились три матча. Также три упущенных момента имеет Роберт Левандовски.

Еще интересный статистический факт. В этом матче Лукаку набрав 1,67 xG, когда вся сборная Хорватии имела всего 0,70 xG. Единственным, куда в этот вечер попав Лукаку, стало стекло на скамье запасных, которое белгиец эмоционально разбил рукой.

Из-за ошибок своего нападающего и слабой игры в целом Бельгия не смогла получить достаточно очков в группе и покинула турнир.