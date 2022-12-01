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Канада - Марокко 1:2 видео голов и лучших моментов матча 01.12.22

Вашему вниманию обзор поединка мирового первенства.
Сегодня, 20:19
Канада - Марокко / Getty Images
Канада - Марокко / Getty Images

В заключительном туре группового этапа ЧМ-2022 встречались сборные Канады и Марокко.

Марокканцы начали встречу агрессивно и сумели отличиться уже в начале первого тайма, благодаря голу Хакима Зиеша. Уже на 23-й минуте счет стал 0:2 после отличного гола Эн-Несири, и стало казаться, что исход матча уже определен.

Тем не менее в концовке тайма защитник Марокко Насиф Агерд забил автогол, и у Канады появились шансы. Однако воспользоваться ими команда не сумела.

Таким образом сборная Марокко вышла в групповой этап впервые с 1996 года, а канадцы отправились домой.

Вашему вниманию видео всех голов матча Канада - Марокко в третьем туре ЧМ-2022:

Голы: Агерд (автогол), 41 - Зиеш, 3, Эн-Несири, 23.
Владение мячом: 59 - 41
Удары: 5 - 7
Удары в створ ворот: 0 - 2
Атаки: 130 - 67

Канада: Борян - Джонстон, Витория, Миллер, Адекугбе (Коне, 60) - Дэвис, Осорио (Ларьи), Кайе (Гатчинсон, 60), Бьюкенен, Гойлетт (Возерспун, 76), Ларин (Дэвид, 60).

Марокко: Буну - Мазрауи, Саисс, Агерд, Хакими (Жабран, 85) - Амрабат, Сабири (Амалла, 65), Унахи (Эль-Ямик, 77), Буфаль (Абухлаль, 65), Зиеш (Хамдалла, 76) - Эн Несири.

Предупреждения: Адекугбе, Осорио, Гойлетт, Витория.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Канады сборная Марокко

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