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Хорватия - Бельгия 0:0 видео голов и лучших моментов матча 01.12.22

Вашему вниманию обзор поединка мирового первенства.
Сегодня, 20:34
Хорватия - Бельгия / Getty Images
Хорватия - Бельгия / Getty Images

1 декабря в последнем туре групового этапа сошлись сборные Хорватии и Бельгии.

Бельгийцам необходимо было добывать победу в этом матче или же отправляться домой. Но даже под таким давлением подопечные Мартинеса не смогли навязать свою игру в первом тайме.

А вот во второй половине матча Бельгия создала ряд опасных моментов у ворот Ливаковича, но так и не смогла забит гол. Осторожная и прагматичная игра хорватов позволила им отправится в плей-офф, а Бельгия уезжает домой, стараясь поскорее забыт этот мундиаль.

Вашему вниманию видео всех моментов матча Хорватия - Бельгия в третьем туре ЧМ-2022:

Хорватия - Бельгия 0:0

Владение мячом: 48% - 52%
Удары: 11 - 15
Удары в створ: 4 - 4
Фолы: 7 - 9
Атаки: 109 - 106

Хорватия: Ливакович - Юранович, Ловрен, Гвардиол, Соса - Брозович, Модрич, Ковачич (Майер, 90+2) - Крамарич (Пашалич, 64), Ливая (Петкович, 64), Перишич.

Бельгия: Куртуа - Дендонкер (Тилеманс, 72), Альдервейрельд, Вертонген - Менье (Э Азар, 87), Витцель, Де Брюйне, Кастань - Троссард (Т. Азар, 59), Мертенс (Лукаку, 46), Карраско (Доку, 72).

Предупреждение: Дендонкер.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Хорватии сборная Бельгии

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