Хорватия - Бельгия 0:0 видео голов и лучших моментов матча 01.12.22
1 декабря в последнем туре групового этапа сошлись сборные Хорватии и Бельгии.
Бельгийцам необходимо было добывать победу в этом матче или же отправляться домой. Но даже под таким давлением подопечные Мартинеса не смогли навязать свою игру в первом тайме.
А вот во второй половине матча Бельгия создала ряд опасных моментов у ворот Ливаковича, но так и не смогла забит гол. Осторожная и прагматичная игра хорватов позволила им отправится в плей-офф, а Бельгия уезжает домой, стараясь поскорее забыт этот мундиаль.
Вашему вниманию видео всех моментов матча Хорватия - Бельгия в третьем туре ЧМ-2022:
Хорватия - Бельгия 0:0
Владение мячом: 48% - 52%
Удары: 11 - 15
Удары в створ: 4 - 4
Фолы: 7 - 9
Атаки: 109 - 106
Хорватия: Ливакович - Юранович, Ловрен, Гвардиол, Соса - Брозович, Модрич, Ковачич (Майер, 90+2) - Крамарич (Пашалич, 64), Ливая (Петкович, 64), Перишич.
Бельгия: Куртуа - Дендонкер (Тилеманс, 72), Альдервейрельд, Вертонген - Менье (Э Азар, 87), Витцель, Де Брюйне, Кастань - Троссард (Т. Азар, 59), Мертенс (Лукаку, 46), Карраско (Доку, 72).
Предупреждение: Дендонкер.