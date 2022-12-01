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Япония установила необычный рекорд на чемпионатах мира

Азиатская команда вышла в плей-офф с первого места.
Вчера, 23:44
Сборная Японии / Getty Images
Сборная Японии / Getty Images

В заключительном туре группового ЧМ-2022 сборная Японии сенсационно одолела Испанию, возглавила свою группу и смогла поставить необычный рекорд. Теперь в 1/8 финала азиатской команде будет противостоять мощная Хорватия.

Япония победила Испанию со счетом 2:1, обладая при этом мячом лишь 17,7% игрового времени. Это абсолютный рекорд в истории чемпионатов мира как минимум с того момента, как начали фиксировать эту статистику.

Интересно, что Япония выходит в плей-офф в четвертый раз в XXI веке, участвуя в шести ЧМ. На прошлом мундиале японцы вылетели в 1/8 финала против сборной Бельгии.

С обзором и полной статистикой матча вы можете ознакомиться на нашем сайте.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Японии

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