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Бразилия потеряла нападающего и защитника до конца ЧМ-2022

Оба игрока получили повреждения в заключительном матче группового этапа турнира.
Сегодня, 16:22
Габриэл Жезус / Getty Images
Габриэл Жезус / Getty Images

Нападающий Габриэл Жезус и защитник Алекс Теллес не помогут сборной Бразилии в плей-офф чемпионата мира-2022 в Катаре.

Форвард получил повреждение в заключительном матче группового раунда турнира с Камеруном (0:1) и больше не сыграет на нынешнем мировом первенстве.

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Отмечается, что Жезус испытывает проблемы с коленом. Ожидается, что он сможет вернуться в строй в январе.

Защитник Теллес также травмировался в поединке с камерунцами, из-за чего пропустит остаток Мундиаля, сообщает журналист Фабрицио Романо со ссылкой на Globo Esporte.

На ЧМ-2022 Жезус принял участие во всех трех матчах группового этапа, а Теллес - в двух.

Напомним, что в 1/8 финала чемпионата мира сборная Бразилии сыграет с Южной Кореей. Поединок состоится в понедельник, 5 декабря, и начнется в 21:00 по киевскому времени.

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