Новый уровень благодарности: Ван Гал поцеловал на пресс-конференции главного героя матча против США

Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал поцеловал на пресс-конференции защитника Дензела Думфриса.

Напомним, фулбек отличился голом и двумя ассистами в игре 1/8 финала ЧМ-2022 против США, которая завершилась победой 3:1.

"Вчера я подарил ему большой сочный поцелуй. И собираюсь сделать это еще раз... Вот так", – заявил ван Гал.

Напомним, в итоге, сборная США покинула турнир, а Нидерланды прошли в 1/8 финала, где сыграют с победителем пары Аргентина - Австралия.

Ранее сообщалось, что Челси может усилиться защитником Интера.