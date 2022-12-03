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Новый уровень благодарности: Ван Гал поцеловал на пресс-конференции главного героя матча против США

Наставник "оранжевых" оригинально похвалил своего подопечного.
Вчера, 22:24
Луи ван Гал / Getty Images
Луи ван Гал / Getty Images

Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал поцеловал на пресс-конференции защитника Дензела Думфриса.

Напомним, фулбек отличился голом и двумя ассистами в игре 1/8 финала ЧМ-2022 против США, которая завершилась победой 3:1.

"Вчера я подарил ему большой сочный поцелуй. И собираюсь сделать это еще раз... Вот так", – заявил ван Гал.

Напомним, в итоге, сборная США покинула турнир, а Нидерланды прошли в 1/8 финала, где сыграют с победителем пары Аргентина - Австралия.

Ранее сообщалось, что Челси может усилиться защитником Интера.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Нидерландов Луи Ван Гал Дензел Думфрис

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