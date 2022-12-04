Линекер знатно потроллил Пирса Моргана

Как всегда, за словом в карман не лезет.

Пирс Морган возмутился тому, что ведущие BBC постоянно хвалят Лионеля Месси и не преминул написать об этом в Twitter. Однако, к несчастью для Моргана, на его обвинения ответил Гари Линекер, а все знают, как британец умеет подбирать слова.

"Постоянный фангерлинг по отношению к Месси со стороны всех экспертов ВВС становится мучительно подобострастным. Беспокоюсь, что с кем-то из них может случиться "инцидент" в студии.

Успокойтесь, ребята. Он провел хороший матч против средней команды. Посмотрим, как он проявит себя в матче с хорошей командой", – написал Пирс Морган.

Среди десятков комментариев возмущенных пользователей оказался и Гари Линекер, который прекрасно затроллил ведущего.

"Здорово видеть, что ты ненадолго вынырнул из недр Роналду, чтобы высказать свое мнение", - написал экс-игрок сборной Англии.