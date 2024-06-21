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Линекер назвал проблемы в игре Кейна за сборную Англии

Форварду стоит задуматься над тем, чтобы улучшить свою эффективность.
Сегодня, 13:21
Харри Кейн / Getty Images
Харри Кейн / Getty Images

Бывший форвард сборной Англии Гари Линекер высказался на тему игры Харри Кейна за национальную команду.

"Честно говоря, я думаю, что Харри Кейну нужно играть намного лучше.

Я думаю, что он двигался минимально, не стремился опускаться, но даже когда действительно хотел, то двигался очень вяло и неуклюже. Это не помогает.

Когда ты нападающий, у тебя две работы: одна из них – забивать голы, и в этом он великолепен. Но я думаю, что ему нужно, чтобы тренер сказал: "Мне нужно от тебя больше, Харри".

Я бы ожидал этого, если бы выступил так. Ему противостоят трое защитников, поэтому ему нужно растянуть позиции команды. Если вы можете быстро получить мяч, не приходится бежать без него 20 метров. Он не создает себе пространство.

Он никогда не был игроком, который много играет сзади. Если кто-то находится в центре, а вы хотите, чтобы он опустился глубже, сначала идите туда, а затем опускайтесь. Так вы растянете команду".

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"Если у вас есть кто-то, кто может это сделать, это создает больше пространства для полузащитников. В его защиту скажу, что сегодня и полузащитники не действовали активно. Так что это дело во всей команде.

Я думаю, что он действительно расстраивается, и когда он это делает, он опускается все глубже и глубже.

Он хочет играть свою роль в обороне. Но если вы все равно играете достаточно глубоко, а ваш нападающий опускается, это усугубляет проблему. Тогда у вас не будет цели впереди. Он должен оставаться высоко", – сказал Линекер в интервью BBC One.

Напомним, в рамках Евро-2024 на счету Кейна всего один гол в двух матчах.

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