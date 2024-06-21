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"С таким составом нельзя играть как Унион": Немецкий футболист раскритиковал сборную Англии

Игрокам стоит задуматься над тем, как они выступают на поле.
Сегодня, 11:49
Сборная Англии / Getty Images
Сборная Англии / Getty Images

Бывший хавбек сборной Германии Кристоф Крамер раскритиковал выступление Англии в матче с Данией (1:1). 

"Когда у вас такой состав, как у Англии, нельзя играть как берлинский Унион в его лучшие годы.

Они выставляют игроков в оборонительный блок и добиваются успеха".

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"Но мне очень жаль английских футболистов. Они играют на самом высоком уровне в лучших клубах, а потом приезжают в сборную и играют вот так", – сказал Крамер в эфире ZDF.

Напомним, в следующем матче сборная Англии сыграет против Словении в рамках третьего тура группового этапа Евро-2024.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Англии

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