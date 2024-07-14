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Линекер сравнил сборную Англии с европейским грандом

Легенда "трех львов" оценил игру своей национальной команды.
Сегодня, 18:51
Гари Линекер / Getty Images
Гари Линекер / Getty Images

Бывший игрок сборной Англии Гари Линекер сравнил национальную команду с Реалом.

"Попасть в финал – уже выдающееся достижение.

Англия напоминает мне мадридский Реал по победам на последних минутах, будь то гол Джуда Беллингема против Словакии, победа в серии пенальти против Швейцарии или пенальти против Нидерландов".

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"Англия прибавила в последних двух матчах, и это лучше, чем отлично начать и затем угаснуть.

Увидел коллектив, сплоченность и волшебные моменты. Такое часто бывает. Важность как уменьшается, когда ты добиваешься успеха", – сказал Линекер в интервью Süddeutsche Zeitung.

Напомним, в воскресенье, 14 июля, в рамках финала Евро-2024 сборная Англии сыграет с Испанией. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.

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