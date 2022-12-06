Япония - Хорватия 1:1 (по пен. 1:3): видео голов и лучших моментов матча 05.12.2022 ЧМ-2022

Представляем вашему вниманию видео голов и ярчайших моментов первой игры турнира, где были дополнительное время и серия пенальти.

В понедельник, 5 декабря, в рамках 1/8 финала чемпионата мира 2022 года состоялся матч между Японией и Хорватией.

Основное и дополнительное время поединка завершились со счетом 1:1, что привело к первой на мундиале серии послематчевых пенальти, где Доминик Ливакович вывел европейскую сборную в четвертьфинал.

В основное игровое время первыми отличились японцы - гол на счету Дайзена Маеды. На старте второго тайма Иван Перишич ударом головой восстановил паритет, который продержался до самого конца.

Вашему вниманию видео всех голов матча Япония - Хорватия в 1/8 финала ЧМ-2022:

Япония - Хорватия 1:1 (по пен. 1:3)

Голы: Маеда, 43, Перишич, 55.

Владение мячом: 41% - 59%

Удары: 12 - 16

Удары в створ: 4 - 4

Атаки: 121 - 172

Япония: Гонда - Томиясу, Йосида, Танигучи - Нагатомо (Митома, 64), Морита (Танака, 106), Эндо, Ито - Камада (Сакаи, 75), Доан (Минамино, 87), Маэда (Асано, 64).

Хорватия: Ливакович - Баришич, Гвардиол, Ловрен, Юранович - Модрич (Майер, 98), Брозович, Ковачич (Влашич, 99) - Перишич (Оршич, 106), Крамарич (Пашалич, 68), Петкович (Будимир, 62 (Ливая, 106)).

Предупреждения: Ковачич, Баришич.