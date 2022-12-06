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Агент Дюмфриса считает, что удачное выступление на ЧМ мешает его продаже

А ведь обычно бывает все наоборот.
Сегодня, 15:23
Дензел Дюмфрис / Getty Images
Дензел Дюмфрис / Getty Images

Агент голландца Дензела Дюмфриса Рафаэла Пимента считает, что удачное выступление ее клиента на ЧМ может помешать его трансферу зимой.

В четырех матчах за сборную Дензел Дюмфрис принял участие в трех голах и уже давно является основным правым защитником команды. И хотя Transfermarkt оценивает игрока лишь в 28 млн евро, Интер захочет получить больше, учитывая удачное выступление на ЧМ в Катаре.

Пока в "нерадзурри" сложная финансовая ситуация и им очень нужно кого-то продать. Первыми на выход считаются Милан Шкриньяр и Дензел Дюмфрис. Но первый либо переподпишет контракт, либо покинет клуб свободным агентом, поэтому итальянцам нужно получить как можно больше денег за нидерландца.

Но, по мнению агента Дензела, именно это и может стать главной преградой в трансфере защитника. Зимой клубы не любят тратить деньги, хотя и из-за мундиаля ситуация в этом сезоне несколько иная. Сейчас игрока связывают только с Челси и МЮ.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Нидерландов Интер Милан Дензел Думфрис

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