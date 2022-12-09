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Сантуш: Оставьте Роналду в покое

Поддержал своего капитана.
Сегодня, 15:59
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images

Тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш объяснил, почему Роналду все еще заслуживает уважения и немного опроверг слухи о его месте в команде.

На матч против Швейцарии Криштиану Роналду остался на скамейке запасных. Это вызвало ряд слухов о том, что форвард конфликтовал с главным тренером и намерен покинуть команду. Но Сантуш рассказал, что перед матчем он говорил с Криштианом, и они оба пришли к пониманию.

По словам Сантуша, Роналду было нелегко принять тот факт, что он не выйдет в старте, он ведь не только капитан, но и легенда сборной. Но тренеру удалось доказать игроку, что он все равно исполняет одну из главных ролей в команде и его время еще придет. Так что, если верить Сантушу, никакого конфликта между ним и Криштианом не было.

"Конечно, он не говорил мне, что хочет уйти из сборной. Как уже говорил Жоау Фелиш, невозможно подать пример лучше того, что сделал Роналду в том матче. Он вышел на разминку вместе с остальными, праздновал голы вместе с командой, а после матча позвал игроков к трибунам. Оставьте Роналду в покое. Он не заслуживает все это после того, сколько сделал для португальского футбола", - приводит слова тренера A Bola.

Напомним, что в 1/8 финала чемпионата мира в Катаре сборная Португалии легко разобралась со швейцарцами.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Криштиану Роналду сборная Португалии

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