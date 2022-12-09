Фердинанд: Англия справится с Францией, если сдержит Мбаппе

Бывший защитник Манчестер Юнайтед Рио Фердинанд высказался об игре сборной Франции.

"Я смотрел на игру сборной Франции и подумал: "Меня беспокоит только Мбаппе". Не хочу проявлять неуважение к остальным их игрокам, но сборная Англии выстроена так, что она справится со всеми игроками сборной Франции, если сдержит Мбаппе.

А у нас? Если закроют Рэшфорда, есть Фоден. Если закроют Фодена, у нас есть Кейн. А еще Сака, Беллингем... Даже Хендерсон забивает.

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Это лучшая сборная Англии в моей жизни. Воодушевление в таком случае – это нормально. Так и ведут себя болельщики. Не нужно обвинять меня в этом, потому что эти эмоции справедливы", – сказал Фердинанд в интервью ВВС.

Напомним, сборные Англии и Франции сыграют в матче 1/4 финала ЧМ-2022 в субботу, 10 декабря. Начало – в 21:00 по Киеву.