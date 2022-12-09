Игрок Интера снова будет в финале ЧМ, повторит ли достижение Бавария?

Последние 40 лет существует очень интересная традиция на чемпионатах мира - футболисты Интера и Баварии всегда играют в финале.

С 1982 года на мундиалях было замечено странное совпадение. В каждом из финалов стабильно принимали игроки миланского Интера и мюнхенской Баварии.

И на ЧМ в Катаре уже точно известно, что кто-то из игроков Интера точно будет играть финале, речь о Марцело Брозовиче, Дензеле Дюмфрисе или Лаутаро Мартинесе.

А вот для того, чтобы в финал попал кто-то из игроков Баварии, необходимо, чтобы до конца мундиаля дошла либо сборная Нидерландов, либо Хорватия, Франция или Марокко. В этих сборных Баварию представляют Маттейс Де Лигт, Йосип Станишич, Бенджамин Павар, Дайо Упамекано, Кингсли Коман и Нуссаир Мазрауи.

Предыдущие участники финалов ЧМ из Интера и Баварии:

ЧМ-1982. Интер - Бергоми и Ориали, Бавария - Брайтнер, Дреммлер, Румменигге.

ЧМ-1986. Интер - Румменигге, Бавария - Эдер, Маттеус, Хенесс.

ЧМ-1990. Интер - Бреме, Клинсманн, Маттеус, Бавария - Ройтер, Колер, Аугенталер.

ЧМ-1994. Интер - Берти, Бавария - Жоржинью.

ЧМ-1998. Интер - Джоркаефф и Роналдо, Бавария - Лизаразю.

ЧМ-2002. Интер - Роналдо, Бавария - Кан, Линке, Йеремис.

ЧМ-2006. Интер - Матерацци, Гроссо, Бавария - Саньоль.

ЧМ-2010. Интер - Снайдер, Бавария - ван Боммел, Роббен.

ЧМ-2014. Интер - Паласио, Бавария - Нойер, Лам, Боатенг, Швайнгтайгер, Мюллер, Кроос, Гетце.

ЧМ-2018. Интер - Брозович и Перишич, Бавария - Толиссо.

Если же в финале чемпионата мира встретятся Аргентина и Португалия/Англия, то серия Баварии прервется.