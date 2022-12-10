Неймар: Не знаю, сыграю ли я еще за сборную Бразилии

Вполне возможно, что игра против хорватов была последней для звезды ПСЖ в футболке "пентакампеонов".

Еще до старта чемпионата мира-2022 Неймар намекнул, что мундиаль в Катаре может стать для него последним.

После вылета от сборной Хорватии на стадии 1/4 финала 30-летний бразилец заявил, что не знает, что он будет делать в будущем, в том числе, будет ли он играть за "селесао".

"Если честно, я не знаю", - цитирует игрока talkSPORT. "Сейчас не лучшее время говорить из-за накала момента. Наверное, я сейчас не мыслю ясно".

"Я хочу использовать это время, чтобы подумать об этом, подумать о том, чего я хочу для себя. Я не закрываю дверь перед игрой за Бразилию и не говорю на 100 процентов, что вернусь".

Напомним, что во втором поединке вечера Аргентина в серии пенальти обыграла Нидерланды. В полуфинале "альбиселесте" сыграют как раз с Хорватией.