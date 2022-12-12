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Беллингем: После промаха попытался удержать мысли Кейна на поле

Молодой полузащитник проявил лидерские качества, поддержав соотечественника после тяжелого момента.
Сегодня, 10:01
Джуд Беллингем и Харри Кейн / Getty Images
Джуд Беллингем и Харри Кейн / Getty Images

Капитан сборной Англии Харри Кейн имел возможность сравнять счет в матче 1/4 финала чемпионата мира-2022 с Францией, однако 29-летний форвард не реализовал пенальти, отправив мяч куда выше ворот.

Сразу же после промаха Кейн выглядел опустошенным. В то же самое время Джуд Беллингем подбежал к своему соотечественнику, чтобы утешить его. Выступая после игры, Беллингем рассказал, что он говорил игроку Тоттенхэма в тот момент.

"Как лидер команды, которым он является на поле и за его пределами, я чувствовал, что важно, чтобы я просто мысленно удерживал его в игре", - цитирует 19-летнего хавбека talkSPORT.

"Я видел, как он добывал результат снова и снова с тех пор, как появился в сборной Англии. В этот раз он не забил, но я думаю, что он сделал более чем достаточно для этой команды и своей страны. В тот момент я просто хотел напомнить ему, что он все еще может выиграть для нас этот матч".

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Англия покинула мундиаль, а Франция вышла в полуфинал, где встретится с Марокко. Поединок состоится в среду, 14 декабря, в 21:00 по Киеву.

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