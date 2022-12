"Будет больно, но это сделает тебя сильнее": легендарный форвард Челси обратился к Кейну

Сборная Англии вновь не сумела завоевать кубок мира - в четвертьфинале ЧМ-2022 команда Гарета Саутгейта уступила действующему обладателю кубка, сборной Франции.

При счете 1:2 в пользу "Les Bleus" капитан "Трех Львов" Харри Кейн имел возможность сохранить шансы своей команды на успех, но форвард Тоттенхэма не сумел реализовать пенальти.

Многие представители футбольного мира поддержали 29-летнего англичанина, в том числе культовый нападающий Челси Дидье Дрогба.

"Харри, будет больно, но ты настоящий капитан и лидер. Очень понравилось то, как ты играл на чемпионате мира. Ты - пример для других нападающих, которым стоит следить за тобой: забивать, отдавать ассисты, держаться и вести за собой!".

"Пройдет некоторое время, чтобы это преодолеть, но это сделает тебя сильнее", - написал ивуариец у себя в Twitter.

It will hurt @HKane but you are a true Captain and leader.



Really like the way you played during this World Cup, an exemple for strikers to watch: score, assist, hold and lead !!



It will take time to get over it but this will make you stronger!!! https://t.co/6PQacfgy5S