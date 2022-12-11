Линекер поддержал Кейна после незабитого пенальти

Легенда английского футбола Гарри Линекер поддержал в Твиттере нападающего сборной Англии Харри Кейна. Игрок Тоттенгема прокомментировал свое состояние после незабитого пенальти и вылета команды по чемпионату мира в Катаре.

Напомним, что при счете 1:2 в пользу Франции, Кейн не реализовал пенальти на 84-й минуте, что в теории могло бы спасти англичан.

"Абсолютно выпотрошенный. Мы сделали все возможное и все сводится к маленькой детали, за которую я несу ответственность. От этого не укроешься, это больно, и понадобится некоторое время, чтобы вылечиться, но это часть спорта", - написал после этого форвард.

На этот пост обратил внимание Гарри Линекер, решивший поддержать форварда. Он написал: "Тебе нечего стесняться. Все иногда не забивают пенальти. Ну они делают это, если им хватает мужества подойти к точке. Всего хорошего, Харри".