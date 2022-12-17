Модрич определился со своим будущим в сборной Хорватии после ЧМ-2022

Капитан сборной Хорватии Лука Модрич подытожил выступление на чемпионате мира-2022, где его команда стала бронзовым призером, обыграв в матче за третье место со счетом 2:1 Марокко, а также озвучил свои планы на будущее.

По словам 37-летнего футболиста, он еще намерен сыграть за национальную команду в финальном плей-офф Лиги наций, поединки которого состояться в июне 2023 года.

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"Мы хотели завоевать золото и были близки к этому. Можем гордиться нашей игрой и вернуться в Хорватию как победители. Теперь можно развлечься дома. Успехи со сборной для меня особенные, они делают меня счастливым. Мы очень выросли как команда.

Это выступление Хорватии - это не чудо, которое происходит раз в 20 лет. Нас могут воспринимать уже не темной лошадкой, мы сила в футболе, с которой нужно считаться.

В последние годы молодые игроки показали свой класс, принесли новую энергию. Некоторые из них здесь впервые и выиграли медаль. Мне для этого потребовалось 12 лет, я пережил все. Они должны это ценить.

Я буду играть за Хорватию в Лиге наций. После этого посмотрим, что будет дальше", - приводит слова Модрича Index.hr.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча за третье место на ЧМ-2022 Хорватия - Марокко (2:1).