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Испания, Италия, Хорватия и Нидерланды сыграют в плей-офф Лиги наций

Летом 2023 года состоятся решающие матчи турнира.
Сегодня, 00:36
Лига наций / Getty Images
Лига наций / Getty Images
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Определились все участники плей-офф Лиги наций из числа представителей Лиги А.

Испания благодаря победе над Португалией (1:0) в последнем туре, набрала 11 очков и завершила этап на первом месте в своей группе.

Таким образом "Фурия Роха" пробилась в полуфинал Лиги наций, где также сыграют Италия, Нидерланды и Хорватия.

Напомним, полуфиналы пройдут 14-15 июня 2023 года, а финал и матч за третье место – 18 июня.

Ранее сообщалось, что Украина будет в третьей корзине жеребьевки Евро-2024.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лига наций
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