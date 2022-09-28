Испания, Италия, Хорватия и Нидерланды сыграют в плей-офф Лиги наций
Летом 2023 года состоятся решающие матчи турнира.
Определились все участники плей-офф Лиги наций из числа представителей Лиги А.
Испания благодаря победе над Португалией (1:0) в последнем туре, набрала 11 очков и завершила этап на первом месте в своей группе.
Таким образом "Фурия Роха" пробилась в полуфинал Лиги наций, где также сыграют Италия, Нидерланды и Хорватия.
Напомним, полуфиналы пройдут 14-15 июня 2023 года, а финал и матч за третье место – 18 июня.
Ранее сообщалось, что Украина будет в третьей корзине жеребьевки Евро-2024.