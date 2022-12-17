Хорватия - Марокко 2:1 видео голов и лучших моментов матча за третье место 17.12.2022 ЧМ-2022

В субботу, 17 декабря, в Дохе состоялся матч за бронзовые медали чемпионата мира 2022 года, в котором сошлись сборные Хорватии и Марокко. Победу праздновала европейская команда со счетом 2:1.

В первые десять минут зрители увидели голы от обоих коллективов. Сначала красивой комбинацией отметились хорваты, завершив розыгрыш штрафного голом Йошко Гвардиола.

Но всего двумя минутами позднее Ашраф Дари воспользовался неудачной попыткой игрока Хорватии прервать подачу, переправив мяч в ворота ударом головой.

Исход встречи решил красивый удар Мислава Оршича под конец первого тайма.

Вашему вниманию видео всех голов матча Хорватия - Марокко в матче за третье место ЧМ-2022:

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Хорватия - Марокко 2:1

Голы: Гвардиол, 7, Оршич, 41 - Дари, 9

Владение мячом: 50% - 50%

Удары: 13 - 7

Удары в створ: 4 - 2

Фолы: 13 - 11

Хорватия: Ливакович — Станишич, Гвардиол, Шутало — Оршич, Майер (Пашалич, 66), Ковачич, Модрич, Перишич — Крамарич (Влашич, 61), Ливая (Петкович, 66).

Марокко: Буну — Хакими, Дари (Банун, 64), Эль Ямик (Амалла, 67), Аттият-Аллах — Сабири (Чейр, 46), Эль-Ханнус (Унахи, 55), Амрабат — Зиеш, Эн-Несири, Буфаль (Зарури, 64).

Предупреждения: Унахи, Амалла.