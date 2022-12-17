Хорватия - Марокко: обзор матча и результат игры 17.12.2022

В Катаре прошел предпоследний матч чемпионата мира 2022 года, в котором в битве за бронзовые медали встретились Марокко и Хорватия.

С самого старта матча Хорватия завладела игровым преимуществом и больше контролировала мяч, а уже на седьмой минуте открыла счет. После очень крутой комбинации со стандартом отличился забитым голом центральный защитник Йошко Гвардиол.

Но не долго радовались хорватские болельщики, ведь меньше чем через две минуты Марокко отыгралось. После подачи со штрафного мяч рикошетом от головы игрока Хорватии улетел к защитнику Дари, который также головой точно пробил с близкого расстояния.

После этого команды не создавали много моментов. Игра в большинстве своем строилась в центре поля, когда одна из команд (чаще всего Хорватия) владела мячом и искала, как бы пройти поближе к воротам.

И все же в конце первого тайма гол болельщики на трибунах увидели.

Хорватия проводила атаку, которая, казалось, уже захлебнулась после неточной передачи Майера. Но игрок Марокко быстро потерял только что отобранный мяч, который через две передачи добрался до Оршича, а вингер крутым обводным ударом пробил в дальний угол - снаряд от штанги влетел в штангу. ворота.

При минимальном преимуществе команды и ушли на перерыв. А вот после перерыва на поле появился еще один герой – это арбитр из Катара. За 15 минут до конца основного времени случился очень интересный момент. Сначала в штрафной Марокко оказался Йошко Гвардиол, сбитый Амрабатом, но арбитр не указал на 11-метровый. Через несколько десятков секунд уже в другой штрафной сбили Ашрафа Хакими.

Марокканцы начали прессинговать арбитра, тот прижал к уху свою гарнитуру, слушая VAR. В повторе было ясно видно, что если эпизод из Хакими далеко не однозначен, то Гвардиол точно получил удар по ноге и Хорватия должна была получить пенальти. Но судьи решили, что все было в пределах правил.

Чем ближе к финальному свисту, тем больше были страсти. Произошел еще один момент, когда Катар требовал пенальти, но снова ничего не получил. Моменты были, а за 20 секунд до финального свистка у Эн-Несири был едва ли не лучший эпизод, если не учитывать гол. Но его удар пошел выше ворот.

Статистика матча Хорватия - Марокко за бронзу чемпионата мира

Хорватия - Марокко 2:1

Голы: Гвардиол, 7, Оршич, 41 - Дари, 9

Владение мячом: 50% – 50%

Удары по воротам: 13 - 7

Удары в плоскость: 4 – 2

Фолы: 13 - 11