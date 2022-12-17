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Оршич отличился красивым голом в ворота Марокко: видео

Хорват показал мастер-класс сопернику.
Сегодня, 18:14
Мислав Оршич / Getty Images
Мислав Оршич / Getty Images

В субботу, 17 декабря, в рамках матча за третье место на ЧМ-2022 в Катаре сборная Хорватии встречается с Марокко.

После первого тайма счет на табло 2:1 в пользу "шашечных". Одним из авторов голов стал нападающий Мислав Оршич.

На 42-й минуте хорват потрясающим по красоте ударом из пределов штрафной площади послал мяч в левый верхний угол ворот. Голкипер Яссин Буну был бессилен.

Напомним, на ISPORT также доступна онлайн-трансляция матча Хорватия - Марокко.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Хорватии

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Хорватия - Марокко 2:1 видео голов и лучших моментов матча за третье место ЧМ-2022
Хорватия - Марокко 2:1 видео голов и лучших моментов матча за третье место ЧМ-2022

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