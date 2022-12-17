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Хорватия - Марокко: онлайн-трансляция матча 17.12.2022 чемпионата мира

Сборные встретятся в матче за третье место чемпионата мира-2022. Следи за событиями этого противостояния в онлайн-трансляции на ISPORT.ua.
Сегодня, 11:30
Марокко - Хорватия / Getty Images
Марокко - Хорватия / Getty Images

В субботу, 17 декабря, состоится предпоследний матч на чемпионате мира по футболу, который проходит в Катаре.

В поединке за бронзовые медали сыграют сборные Хорватии и Марокко. В данном поединке вполне можно было ожидать представителя Европы, а что касается марокканцев, то коллектив удивил своей игрой и результатами.

Матч пройдет на Международном стадионе Халифа, который находится в Дохе. Начало встречи - 17:00 по киевскому времени. 

Смотреть онлайн-трансляцию матча Хорватия - Марокко

Трансляция матча будет доступна в этой новости 17 декабря и начать смотреть ее онлайн можно, начиная с 17:00 по Киеву. Онлайн трансляция будет проходить бесплатно и любой желающий может присоединиться.

Кроме того, в Украине поединок за третье место на чемпионате мира-2022 между Хорватией и Марокко в прямом эфире будет показан на платформе MEGOGO, и еще это противостояние можно будет увидеть на каналах Суспільного. В приложении Дія также добавили возможность просмотра матчей чемпионата мира.

Сборная Хорватии начала свое выступление на чемпионате мира как раз с матча с Марокко. Тогда коллективы не смогли выявить победителя, сыграв в нулевую ничью. Второй матч для хорватов был очень ярким и забивным, что в итоге получилась разгромная победа над Канадой (4:1). На заключительную игру группового этапа команда выходила с мыслю не проиграть Бельгии, что и получилось - 0:0. На стадии плей-офф коллектив Далича сумел в серии пенальти обыграть Японию и Бразилию, но в полуфинале без шансов уступил сборной Аргентине (0:3).

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Как уже говорилось, марокканцы в первой игре не выявили победителя с хорватами. Дальше же коллектив показал очень яркую игру, что позволило им выиграть группу: победа над Канадой (2:1) и Бельгией (2:0). В 1/8 финала сборная Марокко шокировала мир, выиграв у Испании (0:0, 3:0 по пенальти). Дальше же представитель Азии выбил недавних чемпионов Европы - Португалию (1:0), однако в полуфинале наткнулись на действующих чемпионов мира - Францию, которые не позволила себя обыграть (2:0).

Сборные Марокко и Хорватии в своей истории встречались дважды и оба матча завершились вничью. Последняя игра прошла на данном чемпионате мира, а до этого команды играли в 1996 году, выдав голевую игру - 2:2.

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