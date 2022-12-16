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Хорватия - Марокко: прогноз на матч чемпионата мира 17.12.2022

Команды встретятся в матче за третье место чемпионата мира-2022. Узнай, у кого из соперников больше шансов на победу на ISPORT.ua.
Сегодня, 00:19

В субботу, 17 декабря, в Дохе на Халифа Интернешнел Стэдиум состоится матч за третье место чемпионата мира 2022 года. В борьбе за бронзовые медали сойдутся сборные Хорватии и Марокко.

Европейский коллектив намерен забрать домой медали со второго мундиаля подряд, в то время как африканцы хотят одержать историческую победу для всего своего континента, став третьей лучшей командой мира.

Коэффициенты и ставки на матч за третье место ЧМ-2022 Хорватия - Марокко 17 декабря 2022 года

Можно считать, что Хорватия и Марокко прошли достаточно похожий путь на чемпионате мира. Примечательно, что обе сборные вышли из одной группы, оставив за бортом турнира Бельгию и Канаду.

К данной встрече хорваты подходят без потерь, все готовы играть, чего не скажешь про марокканцев. Под большим вопросом находятся два основных центрбека: Найеф Агерд и Ромен Саисс, который вовсе был заменен еще по ходу первого тайма полуфинала с Францией.

По мнению букмекеров, матч за третье место не имеет явного фаворита. Но, тем не менее, Хорватия за счет более опытного и здорового состава имеет меньший коэффициент на победу.

  • победа Хорватии - 2,35;
  • ничья - 3,45;
  • победа Марокко - 3,2.

Статистика противостояния Хорватии и Марокко

История  сражений Хорватии и Марокко началась только в этом году. Команды за все время провели всего один матч, в котором не только не был определен сильнейший, но и не было забито ни одного гола.

Марокко - Хорватия 0:0 (1-й тур группового этапа ЧМ-2022, 23 ноября, 2022 год)

Владение мячом: 35% - 65%
Удары: 8 - 6
Удары в створ: 2 - 2
Фолы: 17 - 11
Атаки: 83 - 132

Марокко: Буну - Хакими, Агерд, Саисс, Мазрауи (Аттиат-Аллаль, 60) - Амрабат, Унахи (Сабири, 81), Амалла - Зиеш, Эн Несири (Хамдалла, 81), Буфаль (Эз Абде, 65).

Хорватия: Ливакович - Юранович, Ловрен, Гвардиол, Соса - Брозович, Модрич, Ковачич (Майер, 79) - Влашич (Пашалич, 46), Крамарич (Ливая, 71), Перишич (Оршич, 90).

Предупреждение: Амрабат.

После этой встречи Марокко обыграло Бельгию (2:0) и Канаду (2:1). В 1/8 финала после безголевых 120 минут в серии послематчевых пенальти была обыграна Испания, а в четвертьфинале была повержена Португалия (1:0). Стадия полуфинала оказалась конечной для главной сенсации турнира - поражение от Франции (0:2).

Тем временем Хорватия разгромила Канаду (4:1), а матч с бельгийцами она свела к ничьей (0:0). Выйдя в плей-офф, команда Златко Далича сыграла вничью с Японией (1:1), переведя матч в серию пенальти, где Доминик Ливакович вытащил "шашечных" в четвертьфинал, где их ждала Бразилия.

Там сценарий повторился: 1:1 за 120 минут и серия пенальти с феноменальным Ливаковичем. В 1/2 финала хорваты разгромно уступили Аргентине (0:3).

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