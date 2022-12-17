Фанаты не могут приобрести футболку сборной Аргентины из-за нехватки комплектов

У Adidas возникли проблемы с обеспечением болельщиков футболками южноамериканской сборной, которая может выиграть мундиаль.

В воскресенье, 18 декабря, Лионель Месси может воплотить свою величайшую мечту в реальность, выиграв чемпионат мира. Для этого в финале ему нужно обыграть Францию.

Так же, как и сборные, к решающему поединку готовятся и фанаты, которые хотят окрасить стадион в Лусаиле, где пройдет матч, в бело-синие цвета. Но есть одно "но".

По информации Reuters, магазины Adidas столкнулись с большой проблемой - количество имеющихся комплектов формы "альбиселесте" не соответствует количеству фанатов, желающих ее приобрести.

Сообщается, что дефицит настолько велик, что это вынуждает Adidas изучает планы по увеличению производства в преддверии того, что может стать массовым праздником.

"Из-за чрезвычайного спроса на футболки Adidas в Аргентине, предназначенные для чемпионата мира по футболу, в некоторых странах у нас очень мало товаров", — заявил представитель бренда.

"Мы работаем над тем, чтобы предоставить болельщикам больше футболок, чтобы они могли отпраздновать невероятное путешествие национальной сборной".

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Стоит отметить, что Аргентина оказалась единственной спонсируемой Adidas командой, дошедшей до 1/4 финала.

Тем не менее, компания испытывает более высокий спрос по сравнению с чемпионатом мира 2018 года. По словам представителя, продажи футболок сборной Аргентины выросли на 30% в этом году.