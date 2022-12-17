"Он заслуживает победы на ЧМ": Шевченко назвал фаворита матча Аргентина - Франция

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился мнением о нападающем сборной Аргентины Лионеле Месси.

По словам украинского специалиста, 35-летний футболист является символом своей страны. По этой причине он заслуживает выиграть чемпионат мира в Катаре.

"Месси – символ Аргентины. Легенда, один из лучших игроков всех времен. Его можно поставить в один ряд с Марадоной и Пеле. Такой игрок заслуживает победы на чемпионате мира.

Великой историей станет не только то, что он сделал в своей карьере, но и то, как он играет сейчас. Он абсолютный лидер, который проводит отличные матчи, забивает хорошие голы, делает передачи партнерам по команде. Он настоящий лидер и капитан".

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Шевченко заявил, что Месси лучший футболист в истории футбола.

"Думаю, он лучший. Если говорить о Пеле и Марадоне, то время было другое. Но у Месси есть все", - рассказал Шевченко в интервью Sky Sports.

Напомним, финал ЧМ-2022 пройдет в воскресенье, 18 декабря. На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция встречи, которая начнется в 17:00 по Киеву.